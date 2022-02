Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (04.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Facebook-Konzern Meta habe am Donnerstag über ein Viertel seines Werts verloren. Auslöser für den Kurssturz seien der erste Rückgang bei der Zahl täglich aktiver Facebook-Nutzer und die Enttäuschung der Anleger über die Umsatzprognose für das laufende Quartal gewesen. Auch einige Analysten hätten nun bereits reagiert.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für Meta nach den Zahlen von 445 auf 355 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "buy" belassen. Der Bericht zum operativen Geschäft im vierten Quartal habe die Anleger der Facebook-Mutter schnell an die Mischung aus Plattformumstellung, Margenrückgang und ausgeprägte Kursvolatilität erinnert, die sie bereits im Sommer 2018 angetroffen hätten, so Analyst Eric Sheridan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach dem jüngsten Kursrutsch seien die Aktien aber wieder ansprechender bewertet, zudem habe sich der Konzern inzwischen bei der Verteilung globaler digitaler Werbebudgets etabliert. Damit sei es bei der Kaufempfehlung geblieben.Die US-Bank J.P. Morgan habe Meta hingegen von "overweight" auf "neutral" abgestuft und das Kursziel von 385 auf 284 US-Dollar gesenkt. Analyst Douglas Anmuth habe die Papiere in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zudem von der "Analyst Focus List" gestrichen. Facebook stehe vor massiv sinkenden Werbeumsätzen - just während des teuren und unsicheren jahrelangen Umbaus zum "Metaverse".Die schweizerische Großbank UBS habe das Kursziel für Meta von 400 auf 280 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "buy" belassen. Der Facebook-Mutterkonzern Meta habe im ersten Quartal ordentliche Werbeumsätze erzielt, habe Analyst Lloyd Walmsley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Schockiert sei der Markt aber vom schwachen Ausblick auf das erste Quartal und einer zunehmenden Charakterisierung der Plattform Tiktok als Konkurrenz.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.