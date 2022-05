Kursziel

Meta Platforms-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 273,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 28.04.2022 220,00 Neutral Wedbush Securities Ygal Arounian 28.04.2022 330,00 Buy Canaccord Genuity Maria Ripps 28.04.2022 320,00 Buy Truist Youssef Squali 28.04.2022 290,00 Positive Susquehanna Financial Shyam Patil 28.04.2022 330,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 28.04.2022 300,00 Buy Citigroup Ronald Josey 28.04.2022 290,00 Outperform Raymond James Aaron Kessler 28.04.2022 230,00 Neutral Piper Sandler Thomas Champion 28.04.2022 325,00 Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 28.04.2022 295,00 Buy MKM Partners Rohit Kulkarni 28.04.2022 305,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 28.04.2022 275,00 Neutral J.P. Morgan Douglas Anmuth 28.04.2022 310,00 Buy UBS Lloyd Walmsley 28.04.2022 300,00 Buy Goldman Sachs Eric Sheridan 28.04.2022



Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

187,82 EUR -2,78% (09.05.2022, 17:16)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

187,18 EUR -4,16% (09.05.2022, 17:03)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

197,05 USD -3,30% (09.05.2022, 17:03)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos.



Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (09.05.2022/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 330,00 oder 220,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Meta Platforms Inc. hat am 27.04.2022 die Zahlen für das erste Quartal 2022 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 27. April zu entnehmen ist, seien bie Nutzerzahlen beim Facebook-Konzern Meta zu Jahresbeginn nach einem Durchhänger Ende 2021 wieder schneller gewachsen. So hätten auf Facebook im ersten Quartal dieses Jahres täglich 1,96 Milliarden Nutzer zugegriffen. Im Vierteljahr davor sei die tägliche Nutzerzahl um eine Million auf 1,929 Milliarden gesunken. Trotz des geringen Rückgangs sei das als Alarmsignal interpretiert worden. Meta habe damals verstärkte Konkurrenz von der Video-App Tiktok als einen zentralen Grund eingeräumt.So rund wie früher laufe es für Meta auch jetzt noch nicht. Der Umsatz sei im ersten Quartal im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 27,9 Milliarden Dollar (26,4 Mrd. Euro) gewachsen. Das sei ein sehr niedriger Anstieg für den Konzern - und Meta habe die Erwartungen der Analysten verfehlt. Unterm Strich sei der Gewinn um gut ein Fünftel auf 7,465 Milliarden Dollar gesunken.Mindestens eine App des Konzerns - darunter auch WhatsApp und Instagram - hätten zuletzt täglich 2,87 Milliarden Nutzer verwendet. In den vorherigen drei Monaten seien es 2,82 Milliarden gewesen.Meta habe für das laufende Vierteljahr einen Umsatz zwischen 28 und 30 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Der Konzern habe auch angekündigt, die Kosten in diesem Jahr zu senken. Bisher seien die Ausgaben auf 90 bis 95 Milliarden Dollar angesetzt worden. Jetzt rechne Meta mit einer Spanne von 87 bis 92 Milliarden Dollar.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Meta Platform-Aktie anbetrifft, hat Maria Ripps, Analystin von Canaccord, den Titel in einer Aktienanalyse vom 28.04.2022 weiterhin mit dem Votum "buy" bewertet. Das Kursziel werde von 360,00 auf 330,00 USD gesenkt. Die Analystin habe festgestellt, dass Meta gemischte Ergebnisse berichtet habe, da mehrere Gegenwinde zu der Wachstumsverlangsamung beigetragen hätten. Die Plattform habe trotz verschiedener Makrofaktoren solide Engagementzahlen gehabt, so Ripps.Wichtig sei, dass die Benutzer-Zahl nach dem erstmaligen Rückgang im vierten Quartal wieder sequenziell gewachsen sei, obwohl das Management für das zweite Quartal ein flaches bis leicht rückläufiges sequenzielles Benutzerwachstum erwarte, was hauptsächlich auf den Rückgang der Benutzer in Europa zurückzuführen sei, der auf die Auswirkungen des Krieges zurückzuführen sei.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Meta Platforms-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick: