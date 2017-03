Seit Jahrzehnten steigern digitale Technologien die Effizienz von Unternehmen. Aber hinter der digitalen Economy - der d!conomy - steckt noch mehr: Unternehmen stehen gleichsam vor Chancen und Herausforderungen, denn die Digitalisierung bricht traditionelle Strukturen auf und schafft völlig neue Geschäftsmodelle. Kurz: Der digitale Wandel verändert die Spielregeln.



In diesem Jahr widmet sich die CeBIT deshalb der digitalen Transformation aller Industriesektoren, dem Internet der Dinge und der Sicherheit in einer digitalisierten Wirtschaft und Gesellschaft. Mit ihrem Topthema "d!conomy – no limits" sucht die Messe nach Erfolgskonzepten für Unternehmen und zeigt, wie sich innovative Technologien in bislang undenkbare Geschäftsmodelle verwandeln lassen.



Die Bundesregierung präsentiert sich auch in diesem Jahr auf der CeBIT:

- das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Halle 6, Stand C40

- das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in Halle 7, Stand C30

- das Bundesministerium des Innern in Halle 7, Stand A58 und B42

- das Bundesministerium für Bildung und Forschung in Halle 6, Stand A34



Partnerland Japan



Japan - das offizielle Partnerland - präsentiert sich auf der CeBIT als kraftvolle Hightech-Nation und als Spitzenreiter in Sachen Digitalisierung. Mit einer Gesamtfläche von rund 7.200 Quadratmetern ist der japanische Länderpavillon der größte in der Geschichte der Messe. Insgesamt nehmen mehr als 120 japanische Unternehmen und Institutionen an der CeBIT 2017 teil - etwa zehn Mal so viel wie im vergangenen Jahr. (20.03.2017/ac/a/m)





