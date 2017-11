Wien (www.aktiencheck.de) - Auf Unternehmensebene sorgten zuletzt die Einkaufstage "Black Friday" und "Cyber Monday" für ein wenig Bewegung bei den Einzelhändlern, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach wie vor sei auch bei Übernahmen einiges an Aktivität zu beobachten. Die Verlagsgruppe Time (ISIN: US8872281048, WKN: A11312, Ticker-Symbol: 17T) (+9%) werde vom Konkurrenten Meredith (ISIN: US5894331017, WKN: 855421, Ticker-Symbol: MEZ) (+10,7%) für rund USD 1,85 Mrd. übernommen.Die französische Großbank Société Générale (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) habe gestern Abend bekannt gegeben, dass es im vierten Quartal mit Sonderbelastungen in Höhe von rund EUR 570 Mio. rechne. Mitunter sollten hierfür Steueränderungen und die Ausweitung der Rationalisierungsmaßnahmen verantwortlich sein. Zudem habe das Geldhaus Ziele bekannt gegeben, welche es bis 2020 erreichen möchte. (28.11.2017/ac/a/m)