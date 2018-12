XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (20.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Im deutschen Leitindex DAX schaffe es heute kaum ein Wert ins Plus. Die negativen Vorzeichen würden ganz klar überwiegen. Wirecard verliere sogar 5 Prozent, die Deutsche Bank 5,9 Prozent, die die beiden Schlusslichter am heutigen Tag seien. An der Spitze befänden sich nur zwei Werte, die mit einem positiven Vorzeichen aufwarten könnten. Zum einen Henkel mit einem Plus von 0,5 Prozent, zum anderen die Merck KGaA mit einem Plus von 0,2 Prozent.Das Unternehmen profitiere dabei vom Erhalt eines Orphan-Drug-Status in der EU. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) habe M7824 als "Orphan Drug" (OD) für die Behandlung von Tumoren des biliären Trakts eingestuft. Der OD-Status der EMA folge auf die Klassifizierung von M7824 ebenfalls als "Orphan Drug" in der Indikation BTC durch die amerikanische Gesundheitsbehörde (FDA) vor wenigen Wochen, so Merck in einer Mitteilung."Die Einstufung als "Orphan Drug" durch die EMA ist eine weitere Anerkennung des Anspruchs von Merck, innovative Therapien für Menschen mit herausfordernden Krebserkrankungen wie Tumoren des biliären Trakts bereitzustellen", habe Luciano Rossetti, Leiter der globalen Forschung und Entwicklung im Biopharma-Geschäft von Merck, gesagt. "Dies ist die zweite Klassifizierung als "Orphan Drug" für M7824 innerhalb von nur wenigen Wochen. Merck will das Potenzial dieser neuen Klasse von Immuntherapien weiter erforschen, um den Therapieerfolg bei einer Reihe von schwierig zu behandelnden Tumoren zu verbessern."Anleger bleiben bei dem Merck-Wert mit einem Stopp bei 78 Euro investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Merck-Aktie: