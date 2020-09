Xetra-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

71,00 EUR -0,84% (14.09.2020, 15:18)



Tradegate-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

70,80 EUR -0,84% (14.09.2020, 17:07)



NYSE-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

84,02 USD +0,18% (14.09.2020, 16:56)



ISIN Merck & Co-Aktie:

US58933Y1055



WKN Merck & Co-Aktie:

A0YD8Q



Ticker Symbol Merck & Co-Aktie:

6MK



NYSE-Symbol Merck & Co-Aktie:

MRK



Kurzprofil Merck & Co Inc.:



Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) hat seinen Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA und ist ein globales forschungsgetriebenes Pharmaunternehmen, das Impfstoffe und Medikamente für mehrere Therapiegebiete entwickelt und vertreibt. Der Patentschutz für mehrere seiner Umsatzbringer wie Zocor und Zetia läuft aus. Um wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren, optimiert MRK seinen Betrieb und konzentriert sich auf Schlüssel-Therapiegebiete. Seit dem Verkauf der Einheit Consumer Care an das deutsche Gesundheitskonglomerat Bayer im Oktober 2014 bleiben Merck & Co zwei Geschäftsbereiche: Pharmaceutical und Animal Health. Pharmaceutical besteht aus den Kerntherapiegebieten Primary Care und Women's Health, Hospital und Specialty, Oncology, Vaccines und Diversified Brands. Um das kurzfristige Wachstum zu stärken, kaufte Merck & Co 2014 die beiden kleineren Unternehmen Idenix Pharmaceuticals und Cubist Pharmaceuticals. (14.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmakonzerns Merck & Co Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) unter die Lupe.Es geht Schlag auf Schlag im Biotech-Sektor. Nach dem Bekanntwerden der milliardenschweren Übernahmeofferte von Gilead für den Krebs-Spezialisten Immunomedics sorge Merck & Co mit dem Einstieg beim AKTIONÄR-Tipp Seattle Genetics (ISIN: US8125781026, WKN: 602322) für Furore. Das Papier der Biotech-Schmiede schnelle zweistellig nach oben.Merck & Co habe mit Seattle Genetics zwei strategische Onkologie-Kollaborationen geschlossen. Der Pharma-Gigant erwerbe eine Beteiligung an der Biotech-Gesellschaft im Gegenwert von einer Milliarde Dollar. Dafür entwickeln und vermarkten die Unternehmen fortan zusammen Ladiratuzumab Vedotin, ein potenzieller Wirkstoff gegen Brustkrebs, auf der ganzen Welt, so Michel Doepke von "Der Aktionär".Des Weiteren habe Seattle Genetics mit Merck & Co eine Lizenz- und Co-Entwicklungsvereinbarung zur Beschleunigung der globalen Reichweite von Tukysa für HER2-positive Krebsarten in Regionen außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanadas und Europas geschlossen, heiße es von Unternehmensseite.Die Merck & Co-Aktie hingegen ist ein Fall für die Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Merck & Co-Aktie: