Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

78,96 EUR -0,28% (02.03.2018, 08:59)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2016 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,0 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (02.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktie kennt nur eine Richtung: nach unten! ChartanalyseDie Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) befindet sich seit einem Allzeithoch bei 115,20 EUR aus dem Mai 2017 in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei der Chemie- und Pharmawert zunächst bis August 2017 auf ein Tief bei 90,07 EUR zurückgefallen. Anschließend habe er seine Abwärtsbewegung in einem bullischen Keil fortgesetzt. Aus diesem Keil sei die Aktie Anfang Februar nach unten ausgebrochen, was zu einem Abverkauf auf 80,92 EUR geführt habe. Nach einer kleinen Erholung, in deren Verlauf der Wert in das Abwärtsgap vom 6. Februar eingedrungen sei, sei Merck KGaA gestern weiter zurückgefallen.Mit diesem neuen Tief werde die Abwärtsbewegung der letzten Wochen und Monate wieder einmal bestätigt. Die nächste große Haltezone sei am Tief aus dem Februar 2016 bei 70,68 EUR zu finden. Bis dorthin könnte Merck KGaA in den nächsten Tagen und Wochen durchaus abfallen. Eine deutlichere Stabilisierung des Chartbildes ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über den Widerstandsbereich um 85,17 EUR. Dann ergäbe sich die Chance auf eine Erholung bis ca. 90,07 EUR und vielleicht sogar ca. 96,00 EUR. (Analyse vom 02.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:79,38 EUR -3,45% (01.03.2018, 17:35)