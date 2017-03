ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2016 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,0 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (24.03.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktie mit frischen Jahreshochs! ChartanalyseDer deutsche Pharma- und Chemiekonzern Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) erhält endlich die lange ersehnte US-Zulassung für ein Hautkrebsmittel, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dabei sei die Zulassung sogar etwas schneller gekommen als erhofft, Analysten würden dem Mittel in den kommen Jahren Milliardenumsätze zutrauen. Aktionäre würden sich ebenfalls erfreut zeigen und hätten das Wertpapier von Merck im heutigen Handel gleich auf frische Jahreshöchststände hoch gedrückt und könnten bei entsprechender Kaufdynamik sogar zu einem nachhaltigen Ausbruch, sowie Kaufsignal darüber führen. Noch aber stecke das Papier unterhalb seiner Jahreshochs von 105,25 Euro fest, dieses Niveau gelte es im weiteren Verlauf noch zu überwinden, damit weitere Handelsansätze auf der Oberseite wahrgenommen werden können. Einst notierte die Merck-Aktie in 2015 bereits bei 111,85 Euro - dieses und noch viel höhere Kursniveaus rücken nun in den Fokus, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 24.03.2017)Börsenplätze Merck-Aktie:104,55 EUR +2,35% (24.03.2017, 14:20)Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:104,549 EUR -1,16% (24.03.2017, 14:23)