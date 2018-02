Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2016 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,0 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (06.02.2018/ac/a/d)

Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Spezialchemiekonzerns Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) charttechnisch unter die Lupe.Die Merck-Aktie habe zuletzt die 200-Wochen-Linie (akt. bei 88,32 EUR) preisgeben müssen. Das sei allerdings nicht die einzige negative Weichenstellung. Schließlich sei der niedrigste Stand seit Sommer 2016 gleichbedeutend mit dem Abschluss einer oberen Umkehr. Die Toppbildung in Form einer nicht ganz idealtypischen Schulter-Kopf-Schulter-Formation werde durch die Hochs bei 100,35/115,20/100,95 EUR definiert.Neben der Charttechnik würden auch verschiedene Indikatoren die derzeit bestehenden Risiken betonen. So hätten die Trendfolger MACD und Aroon jüngst synchron neue Ausstiegssignale geliefert. Rein rechnerisch halte die obere Umkehr nun ein Abschlagspotential von rund 25 EUR bereit, welches ausreichend wäre, um das Jahrestief von 2016 bei 70,68 EUR auszuloten. Dieses Kursziel rücke übergeordnet noch ein anderes Szenario in den Fokus: So sei die beschriebene S-K-S-Formation möglicherweise Teil eines größeren Doppeltopps. In der Summe würden die Bären bei der Merck-Aktie aktuell am längeren Hebel sitzen. Um diese Einschätzung zu revidieren, sei eine schnelle Rückeroberung der Tiefs bei rund 90 EUR nötig, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 06.02.2018)