Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2016 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,0 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (25.08.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) habe dem neuen Multiple-Sklerose-Mittel Mavenclad die Zulassung erteilt. Damit könne nun die Vermarktung in 28 Ländern der Europäischen Union sowie Island, Liechtenstein und Norwegen starten.Von Bedeutung wäre nun auch, dass die Zulassung am wichtigen US-Markt gelinge. Aus charttechnischer Sicht sei die Merck-Aktie insbesondere auch im Zuge der Q2-Zahlen deutlich angeschlagen. Im Bereich von 90 Euro scheine der DAX-Titel aber einen Boden auszubilden.Risikobereite Anleger können auf diesem Niveau auf eine Erholung der Merck-Aktie spekulieren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Wichtige Winderstände nach oben seien die 100-Euro-Marke sowie die knapp darüber verlaufende 200-Tage-Linie. (Analyse vom 25.08.2017)