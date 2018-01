Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

90,76 EUR +0,75% (03.01.2018, 15:39)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2016 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,0 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (03.01.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Healthcare-Sektor die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) zu halten.Trotz einiger Probleme und Herausforderungen, wie z.B. Konkurrenzdruck durch Patentablauf, der zunehmend auch bei schwerer zu kopierenden Biopharmazeutika spürbar werde, oder Lieferengpässen als Folge erhöhter Sicherheitsanforderungen bei der Produktion, befinde sich die Pharmabranche in guter Verfassung. Entgegen der Wahlankündigung von US-Präsident Trump, "Obamacare" abzuschaffen, scheinen die Unternehmen in diesem Punkt glimpflich davonzukommen, so Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB. Ein weiter aktives M&A-Geschäft verhelfe bei günstigen Finanzierungsbedingungen zu externem Wachstum in Zeiten, in denen das organische Wachstum solide, aber nur verhalten sei. Dafür würden sich die Bewertungen im Gegensatz zu früheren Boomzeiten in Grenzen halten, und viele Pharmaaktien würden unverändert attraktive Dividendenrenditen bieten. Das Sektor-Rating des Analysten für Healthcare bleibe daher "positiv.Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Merck-Aktie mit dem Votum "halten". (Analyse vom 27.12.2017)XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:90,70 EUR +0,80% (03.01.2018, 15:24)