Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

65,55 EUR +1,38% (20.04.2022, 22:02)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

65,35 EUR +1,66% (20.04.2022, 17:35)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (20.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Bereits den fünften Tag in Folge stehe die Mercedes-Benz-Aktie im Plus. Zuletzt habe die Wiederaufnahme der China-Produktion und der vorgestellte EQS SUV für gute Laune bei den Anlegern gesorgt. Aber auch neue Analystenstimmen sowie das Chartbild würden positiv stimmen.Das Verkaufssignal aus der Vorwoche habe sich zum Glück nicht bestätigt - im Gegenteil. Habe letzte Woche nach einem Todeskreuz (GD50 kreuze GD200 von oben nach unten) noch ein starker Rücksetzer gedroht, schaue es jetzt nach steigenden Kursen aus. Innerhalb der letzten fünf Handelstagen habe der Titel rund 7% zugelegt und stehe damit unmittelbar vor der Hürde an der 50-Tage-Linie bei 65,69 Euro. Direkt darüber warte der Widerstand am GD200 bei 66,37 Euro. Bei nachhaltigen Kursen oberhalb dieser Marken stünden die Chancen auf eine anhaltende Erholung bis an den Bereich um 76 Euro recht gut.Die Autobranche präsentiere sich, nachdem die China-Produktion wieder in die Gänge komme, stark. Charttechnisch könnten schon bald neue Kaufsignale ausgelöst werden. Anleger sollten dabeibleiben, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: