Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (17.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Zuletzt hätten die Analysten der Privatbank Berenberg, Goldman Sachs und der UBS die Mercedes-Benz-Aktie mit einer Kaufempfehlung ausgestattet. Zum Wochenstart habe das Analysehaus Bernstein nachgelegt. Trotz des aktuellen Gegenwinds von der Kostenseite sei Analyst Daniel Roeska optimistisch, dass die Autokonzerne ihre Ziele 2022 erreichen könnten. Mittelfristig erwarte er jedoch geringeres Wachstum und höheren Konkurrenzdruck. Langfristig würden neue Geschäftsmodelle in den Fokus rücken, denn die Elektrifizierung und Digitalisierung allein würden nicht ausreichen, um die Gewinnquellen des Sektors zu transformieren, so Roeska. Bei dem Stuttgarter Autobauer sehe er in den kommenden Jahren viel Ergebnispotenzial durch die Strategie, weniger kleine Pkw und mehr große zu bauen. Sein Kursziel für die Mercedes-Benz-Aktie laute 90 Euro.Mercedes-Benz habe zuletzt mit sehr guten Zahlen überzeugt. Die Tatsache, dass der Autohersteller als erster in Deutschland den Verkauf seines Systems zum automatisierten Fahren starte, mache Lust auf mehr.Das Chartbild der Mercedes-Benz-Aktie habe sich zuletzt deutlich aufgehellt. Die 50-Tage-Linie, die bei 63,08 Euro verlaufe, sei bereits genommen worden. Der Kurs generiere ein Kaufsignal, sobald die wichtige 200-Tage-Linie geknackt werde. Diese verlaufe aktuell bei 66,95 Euro und gelte als Indikator für den längerfristigen Trend. Halten, rät Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: