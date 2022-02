Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

69,75 EUR -0,78% (02.02.2022, 10:43)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

69,68 EUR -0,68% (02.02.2022, 10:27)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) verantwortet das globale Geschäft von Mercedes-Benz Cars und Mercedes-Benz Vans mit über 170.000 Mitarbeitern weltweit. Ola Källenius ist Vorsitzender des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Pkw und Vans sowie fahrzeugnahen Dienstleistungen. Darüber hinaus strebt das Unternehmen die führende Position bei Elektromobilität und Fahrzeug-Software an. Das Produktportfolio umfasst die Marke Mercedes-Benz mit den Marken Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, G-Klasse sowie die Marke smart. Die Marke Mercedes me bietet Zugang zu den digitalen Diensten von Mercedes-Benz.



Die Mercedes-Benz Group AG gehört weltweit zu den größten Herstellern von Luxus-Pkw. Im Jahr 2020 wurden rund 2,1 Millionen Pkw und nahezu 375.000 Vans abgesetzt. In diesen beiden Geschäftsfeldern entwickelt die Mercedes-Benz AG das weltweite Produktionsnetzwerk mit rund 35 Produktionsstandorten auf vier Kontinenten kontinuierlich weiter und richtet sich dabei auf die Anforderungen der Elektromobilität aus.



Parallel dazu wird das globale Batterie-Produktionsnetzwerk auf drei Kontinenten auf- und ausgebaut. Nachhaltigkeit ist das Leitprinzip der Mercedes-Benz Strategie und bedeutet für das Unternehmen, dauerhaft Wert für alle Stakeholder zu schaffen: für Kunden, Mitarbeiter, Investoren, Geschäftspartner und die Gesellschaft als Ganzes. Grundlage dafür ist die nachhaltige Unternehmensstrategie von Daimler. Damit übernimmt das Unternehmen Verantwortung für die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit und hat die gesamte Wertschöpfungskette im Blick. (02.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler heiße jetzt Mercedes-Benz Group AG. Nach der Abspaltung des Lkw-Geschäfts würden die Stuttgarter damit deutlich machen wollen, dass sie sich auf Autos und Vans konzentrieren würden. Die Bank of America sehe die Ausrichtung positiv.Vorstand Ola Källenius wolle Mercedes-Benz als Luxusmarke etablieren. Ziel sei es, von der Bewertung an reine Elektroauto-Hersteller heran zu kommen. Dazu wolle Mercedes in diesem Jahr batteriebetriebene Modelle in allen Segmenten anbieten. "Ich sehe definitiv eine Chance, unser Multiple zu steigern", so CEO Ola Källenius auf einer Pressekonferenz. Helfen sollten dabei auch neue Features, sprich mehr digitale Assistenten, die in Zukunft in den Autos verbaut würden.Kallenius steuere eine Umstrukturierung hin zu High-End-Modellen mit Features rund um autonomes Fahren an. Ziel sei es, den Umsatz zu steigern, auch während das Unternehmen Milliarden in neue Technologien investiere. Die Bank of America jedenfalls goutiere die Strategie mit einer Kaufempfehlung. Kursziel für die Mercedes-Benz-Aktie: 83 Euro.Mercedes werde derzeit mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 bewertet. Zum Vergleich: Reine Elektroauto-Hersteller wie Lucid, Tesla oder Rivian würden mit Multiplen zwischen 22 (Lucid) und 11 (Tesla) gehandelt. Ein Vergleich sei derzeit noch schwierig, da Mercedes noch immer einen Großteil der Erlöse mit Verbrenner-Modellen stemme.Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: