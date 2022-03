Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (29.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Anleger seien freundlich gestimmt und viele Titel aus dem DAX würden zum Wochenstart zulegen. Auch die Aktie von Mercedes-Benz sei nach den Turbulenzen zum Monatsbeginn wieder auf der Überholspur. Analysten würden weiter viel Potenzial sehen und jetzt stehe der Titel zudem kurz vor einem wichtigen Ausbruch.Die kanadische Bank RBC habe die Einstufung für Mercedes-Benz auf "outperform" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Mit Blick auf IHSM-Branchendaten und die jüngste Kursentwicklung scheine der Markt neben massiven Lieferengpässen nur direkt mit Russland und der Ukraine verknüpfte Absatzeinbußen einzupreisen, so Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sehe aber weitere Nachfragerisiken und Probleme gerade bei der Palladium-Versorgung. Narayan setze daher vor allem auf Unternehmen mit hoher Preissetzungsmacht wie Ferrari, Mercedes und Michelin.Die Probleme seien allerdings nicht neu und sollten größtenteils von den Anlegern eingepreist sein. Nachdem die Mercedes-Benz-Aktie zum Monatsbeginn auf ein Mehrmonatstief bei 54,67 Euro gefallen sei, seien die Bullen schnell zurückgekommen und der Kurs habe sich in rund drei Wochen um 20 Prozent verteuert.Jetzt stehe der Titel kurz vor einem wichtigen Ausbruch über den aktuellen Widerstand am GD200 bei rund 66 Euro. Aufgrund der aktuellen Marktdynamik stünden die Chancen gut, dass die Bullen die nächsten Tage diese Hürde knacken könnten. Gelinge der Ausbruch, werde ein frisches Kaufsignal generiert sowie der kurzfristige Abwärtstrend abgelöst."Der Aktionär" traut der Aktie weiteres Potenzial zu, so Tim Temp. (Analyse vom 29.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: