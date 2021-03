Tradegate-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

55,40 EUR +1,09% (16.03.2021, 16:29)



Xetra-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

55,40 EUR +1,47% (16.03.2021, 16:31)



ISIN Mensch und Maschine-Aktie:

DE0006580806



WKN Mensch und Maschine-Aktie:

658080



Ticker-Symbol Mensch und Maschine-Aktie:

MUM



Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (16.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des CAD/CAM-Spezialisten Mensch und Maschine SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) stark zu kaufen.Mit der Vorlage des Geschäftsberichts habe Mensch und Maschine die überzeugenden vorläufigen Zahlen bestätigt. Demnach sei bei einem geringfügigen Umsatzrückgang um 0,8 Prozent auf 244,0 Mio. Euro und einem stabilen Rohertrag von 128,0 Mio. Euro ein EBIT-Wachstum um 21 Prozent auf 31,0 Mio. Euro erzielt worden. Der Jahresüberschuss nach Steuern und Minderheiten in Höhe von 18,7 Mio. Euro (+12,3 Prozent) sei sogar minimal besser ausgefallen als vorläufig gemeldet. Etwas reduziert habe sich gegenüber der vorläufigen Meldung der operative Cashflow, doch mit 33,7 Mio. Euro sei gleichwohl ein exzellenter Wert erzielt worden. Dies gelte sowohl im Vergleich mit dem Vorjahr (+28 Prozent) als auch in Relation zum Umsatz (13,8 Prozent).Da die Auszahlungen für Investitionen um fast ein Drittel gesunken seien, sei der Anstieg beim Free-Cashflow mit 56,4 Prozent auf 27,8 Mio. Euro noch stärker ausgefallen. Trotz hoher Tilgungen und der üppigen Dividendenzahlung habe sich die bilanzielle Liquidität dadurch auf 16,0 Mio. Euro erhöht. Auch das Eigenkapital sei deutlich gestiegen, mit 51,8 Prozent habe die Eigenkapitalquote erstmals die 50-Prozent-Marke überschritten.Bestätigt worden sei auch die Prognose für 2021, die ein Gewinnwachstum um 12 bis 21 Prozent vorsehe und ein weiteres Dividendenwachstum ermöglichen solle. Diese Dynamik wolle MuM auch in den nächsten Jahren beibehalten, was der Analyst angesichts der Prognosetreue, mit der MuM selbst in dem schwierigen Corona-Jahr habe überzeugen können, für sehr glaubwürdig halte. Er habe deswegen die Einstufung der Schätzunsicherheit auf einen Punkt reduziert. Gleichzeitig habe sich sein Kursziel durch die Integration der letztjährigen Abschlusszahlen ins Modell geringfügig von 62,70 auf 63,40 Euro leicht erhöht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mensch und Maschine-Aktie: