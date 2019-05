Xetra-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (02.05.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des CAD/CAM-Spezialisten Mensch und Maschine SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) von "buy" auf "hold" herab.Die hohe Umsatz- und vor allem Gewinndynamik bei Mensch und Maschine halte auch im neuen Jahr an. Mit einem Umsatzwachstum von 30 Prozent, das zu mehr als zwei Dritteln organisch gewesen sei, sei der positive Trend aus 2018 auch zu Jahresbeginn 2019 fortgesetzt worden. Erneut deutlich überdurchschnittlich habe sich das Ergebnis entwickelt, das um rund 40 Prozent habe gesteigert werden können.Mit einem Umsatz von 63,2 Mio. Euro und einem EBIT von 8,2 Mio. Euro habe Mensch und Maschine bereits fast 29 Prozent seiner Umsatz- und sogar fast ein Drittel seiner EBIT-Prognose für das Gesamtjahr erzielt. Auch wenn das Unternehmen auf mögliche Vorzieheffekte sowie auf saisonale Unterschiede verweise und damit vor einer linearen Fortrechnung der Zahlen warne, räume es ein, dass die Prognosen nun komfortabel unterlegt seien.Jakubowski habe vor diesem Hintergrund seine Schätzung etwas angehoben, wobei die Erhöhung wegen der hohen Dynamik in dem margenschwachen Handelsgeschäft beim Umsatz stärker als beim Ergebnis ausgefallen sei. Insgesamt sehe sich der Analyst durch die Zahlen in seiner Einschätzung von MuM aber erneut bestätigt. Das Wachstumsmodell funktioniere seit mehreren Jahren präzise wie ein Uhrwerk, was sich in einem hohen Gewinn- und Dividendenwachstum wie auch im Aktienkurs bemerkbar mache. Allein in den letzten drei Monaten habe der Aktienkurs der MuM-Aktie um ein Viertel zugelegt und das bisherige Kursziel des Analysten erreicht. Sein neues Kursziel von 35,80 Euro (bisher: 35,00 Euro) lege nahe, dass die MuM-Aktie aktuell fair bewertet sei.