Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (15.03.2018/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Röhle von Independent Research:Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des CAD/CAM-Spezialisten Mensch und Maschine SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM).Zu den positiven Aspekten bei der Mensch und Maschine-Aktie würden die Aktienanalysten folgende zählen: Das Wachstum im 4. Quartal 2017, das in allen Bereichen erreicht worden sei, die Erhöhung der Ergebnisprognose sowie die angekündigte höhere Dividendenausschüttung. Die Analysten würden mit einer Wachstumsbeschleunigung im Geschäftsjahr 2018 rechnen. Das EBITDA dürfte im laufenden Jahr bei 22,5 Mio. Euro liegen und bis 2020 auf 31,7 Mio. Euro steigen.Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 28,50 Euro für die Mensch und Maschine-Aktie. (Analyse vom 15.03.2018)Börsenplätze Mensch und Maschine-Aktie: