Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (27.04.2017/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Röhle von Independent Research:Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des CAD/CAM-Spezialisten Mensch und Maschine SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) und erhöht sein Kursziel.Das Unternehmen habe in Q1/2017 mit einem Anstieg des Rohertrags auf 25,0 (24,6) Mio. Euro und des EBITDA auf 5,4 (5,3) Mio. Euro positiv überrascht. Es habe im Systemhaus von einem starken Wachstum der margenstarken Eigenprodukte (Rohertrag: +22%) profitiert, was ergebnisseitig die Auswirkungen des erwarteten Rohertragrückgangs bei margenschwächeren Autodesk-Produkten (-32%) spürbar abgemildert habe. Ferner sei das prozentual zweistellige Wachstum bei MuM-Software gehalten worden (Rohertrag: +13%).Die Analysten-Prognose für 2017e könnte übertroffen werden, weil in Q1/2017 bereits 29% seiner EBITDA-Schätzung von 18,5 (Guidance: 17,5 bis 18,5) Mio. Euro erreicht worden sei. Die Umstellung bei Autodesk auf ein Mietmodell sollte bei MuM zudem ab Mitte 2017 zu einer Wachstumsbeschleunigung führen. Der Analyst sehe das Unternehmen somit auf einem guten Weg, die Dividende weiter zu steigern.Börsenplätze Mensch und Maschine-Aktie:Xetra-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:15,34 EUR +0,59% (27.04.2017, 13:32)