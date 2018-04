Xetra-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

22,00 EUR +0,92% (27.04.2018, 10:17)



Tradegate-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

22,00 EUR +0,92% (27.04.2018, 10:18)



ISIN Mensch und Maschine-Aktie:

DE0006580806



WKN Mensch und Maschine-Aktie:

658080



Ticker-Symbol Mensch und Maschine-Aktie:

MUM



Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (27.04.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Daniel Großjohann und Thomas J. Schießle, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des CAD/CAM-Spezialisten Mensch und Maschine SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) mit einer Kaufempfehlung auf.Q1/2018 habe eine Entwicklung, die sich bereits in Q4/2017 angedeutet habe, bestätigt: Der Bremseffekt, der sich durch die Autodesk-Transformation (von einem Lizenz- hin zu einem Subscription-Geschäftsmodell) auf das Systemhausgeschäft der MuM ausgewirkt habe, sei ausgelaufen.Beide Segmente hätten in Q1/2018 zum Konzernumsatzwachstum (+6,8%) beigetragen, wobei das margenstärkere Geschäft mit eigener Software eine höhere Dynamik gezeigt habe (+9,3%).Die Analysten würden denken, dass der Markt beim "hybriden" Geschäftsmodell (Systemhausgeschäft und MuM-Software) der MuM, sowohl das einsetzende Momentum im Systemhausgeschäft, als auch das Potenzial des Softwaresegmentes nur unzureichend berücksichtige.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mensch und Maschine-Aktie: