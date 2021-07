Börsenplätze Meituan-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meituan-Aktie:

25,805 EUR -10,86% (26.07.2021, 13:12)



ISIN Meituan-Aktie:

KYG596691041



WKN Meituan-Aktie:

A2N5NR



Ticker-Symbol Meituan-Aktie:

9MD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Meituan-Aktie:

MPNGF



Kurzprofil Meituan:



Meituan (ISIN: KYG596691041, WKN: A2N5NR, Ticker-Symbol: 9MD, Nasdaq OTC-Symbol: MPNGF) ist ein chinesisches Unternehmen, das eine Website betreibt, die in über 1000 chinesischen Städten Lieferservices, Konsumgüter und Einzelhandelsdienstleistungen anbietet. Es bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Kinokartenverkauf, Zustellung von Lebensmitteln, Hotel- und Reisebuchung sowie Carsharing-Dienste. Das Unternehmen wurde 2010 von Wang Xing gegründet und ist seit 2018 börsennotiert. (26.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meituan-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Meituan-Aktie (ISIN: KYG596691041, WKN: A2N5NR, Ticker-Symbol: 9MD, Nasdaq OTC-Symbol: MPNGF) unter die Lupe.Die Aktie von Liefergigant Meituan habe heute mit einer Abwärtskurslücke eröffnet. Das Minus von rund 15 Prozent sei ein Negativrekord in der Börsenhistorie des Unternehmens. Ohnehin sei das Sentiment für China-Aktien gerade schlecht. Hinter dem besonders starken Rückgang bei Meituan stecke aber eine weitere Nachricht.Chinas Regierung verschärfe massiv die Regulierung des Marktes für Essenslieferungen. Unter anderem müssten Zusteller künftig wenigstens das örtliche Mindesteinkommen verdienen und versichert werden.Der chinesische Liefergigant sei ein direkter Konkurrent von Alibabas Lieferservice-Plattform Ele.me."Der Aktionär" hat die Aktie auch aufgrund des kapitalintensiven Geschäftsmodells, das bislang nicht nachhaltig profitabel ist, nicht auf seiner Empfehlungsliste, so Lars Friedrich. (Analyse vom 26.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link