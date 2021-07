Der Wimpernschlag gelte bei Menschen als eine der kürzesten Bewegungen. "Innerhalb eines Wimpernschlagen, der etwa 0,25 Sekunden dauert, gehen auf Xetra etwa 25.000 Nachrichten ein, an der Eurex etwa 100.000", sagt Falke. 1.500 Transaktionen würden in dieser Zeit durchgehandelt, 6.000 pro Sekunde. "Eine auf Schnelligkeit optimierte Maschine kann in dieser Zeit bis zu 750.000 Datenpunkte analysieren - und entsprechend reagieren", sage Falke. Ultraschnelle Eigenhändler wie die QCKG würden diese Möglichkeiten.



Für den DAX-Future etwa zeige sich dieses Bild: Würden 25 Sekunden in einem Tagesablauf betrachtet, wirke der Kurs fast unverändert. Bei Vergrößerung auf eine Sekundenbetrachtung würden sich deutliche Ausschläge im geringen, aber handelbaren Bereich zeigen. Werde der Zoom sogar auf Millisekunden geschoben, würden sich Ausbrüche, die nur sehr kurz dauern, aber durchaus die Möglichkeit zum Handeln ergeben würden. Am 4. Juni 2021 etwa seien an der Eurex im DAX-Future rund 25.000 Trades vollzogen und 42.000 Kontrakte gehandelt worden. "Insgesamt wurden an diesem Tag rund zwei Millionen Nachrichten für den DAX-Future produziert, von Ordererteilungen über -änderungen bis zu Orderlöschungen", sage Falke.



"Diese Ausbrüche suchen und nutzen wir, womit wir im Markt ganz anders unterwegs sind als die herkömmlichen Händler in der Makrowelt", sage Falke. Eine Haltedauer bestimmter Positionen von 30 Minuten gelte als extrem lang, die meisten würden nur für wenige Sekunden eingegangen. Zudem seien die Positionsgrößen sehr gering. "Wir nutzen so die kleinen, schnellen Ausschläge, die nur für Maschinen sichtbar werden, und koppeln das Ergebnis des Eigenhandels auf diese Weise von der Marktvolatilität ab", so Falke.



Lange Haltedauern genau wie große Positionsgrößen würden das Ergebnis abhängig von Marktbewertungen und auch vom Erfolg von Unternehmen machen. "Kurze Haltedauern bei kleinen Positionen sorgen natürlich für eine sehr geringe Gewinn- oder Verlustmöglichkeit", sage Falke. Aber in Summe entstünden aus Tausenden kleiner Trades hohe Erträge. Sofern die zugrunde liegende Technologie schnell genug arbeite, lerne und die richtigen Entscheidungen treffe. "Deshalb ist es so wichtig, dass ein optimales Risikomanagement über die Strategien gelegt wird", so Falke. (Ausgabe vom 01.07.2021) (02.07.2021/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aktienindices wie der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schwanken oft schon im Tagesverlauf deutlich, so die Experten von Quant.Capital GmbH & Co. KG.Dabei würden in den Charts nur sehr wenige der Preise gezeigt, zu denen der DAX an einem Tag gehandelt werde, etwa in Minutenschritten. Auf der Mikroebene komme es aber zu wesentlich mehr Einzelpreisen, an einem durchschnittlichen Tag seien das schon mehr als 20.000. "Liquide Instrumente wie etwa ein DAX-Future können im Millisekunden-Takt gehandelt werden", sage Dr. Dieter Falke, Geschäftsführer der Quant.Capital GmbH & Co. KG (QCKG). "Und darin liegen große Chancen für schnelle, computergestützte Eigenhändler."