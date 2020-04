Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

4,49 EUR -0,22% (08.04.2020, 10:54)



Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

4,505 EUR +1,46% (08.04.2020, 11:25)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de (08.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) von "kaufen" auf "halten" herab.Die offizielle Finanzplanung gehe davon aus, dass keine wesentlichen Coronavirus-Auswirkungen auf die wesentlichen Finanz-KPI's zu erwarten seien.Die Guidance 2020 (Erstveröffentlichung: 26.03.20) plane mit Pipeline-Fortschritten im Kernbereich Immuntherapien (inklusive Herstellungskosten für klinisches Studienmaterial), sowie verschobene Aufwendungen aus dem Vorjahr sollten den F&E-Posten 2020 deutlich auf EUR 29 bis EUR 34 Mio. steigern. Ohne Vorauszahlung würden Jahreseinnahmen von EUR 7 bis EUR 9 Mio., bzw. ein EBITDA-Verlust von EUR 24 bis EUR 32 Mio. geplant.Der Geschäftsgang beim Krebsmedikamente-Entwickler sei allerdings nicht immune gegen die Virus-Pandemie. COVID-19-bedingte Verzögerungen im operativen Geschäft und insbesondere bei den F&E-Projekten, die ja in Hospitälern durchgeführt und deren Durchführung von Behörden überwacht würden, würden drohen Zeit und Geld zu kosten. Das könnte auch für die zum Jahreswechsel 2020/21 erwartete Verpartnerung der DC-Technologie gelten.Ein vorsichtiges Anlageverhalten sei unverändert angeraten; die aktuelle Empfehlung laute nun "halten", so Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH. (Analyse vom 08.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Medigene-Aktie: