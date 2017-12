Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (05.12.2017/ac/a/t)





Planegg (www.aktiencheck.de) - Medigene verkauft US-Rechte für Veregen® und hebt Finanzprognose 2017 an - AktiennewsDie Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) hat heute den Verkauf der US-Rechte für ihr Medikament Veregen® an Fougera Pharmaceuticals, Inc., Melville, New York, USA, bekannt gegeben. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Fougera ist die Dermatologie-Geschäftseinheit von Sandoz US und Teil der Novartis Gruppe. Damit veräußert Medigene zu wesentlichen Teilen das letzte Produkt aus ihrer früheren Pipeline. Diese stammt aus der Zeit vor der Fokussierung des Unternehmens auf die klinische Entwicklung von Immuntherapien.Fougera ist bereits Medigenes Marketing- und Vertriebspartner für Veregen® in den USA und erwirbt nun die US-Vermögenswerte für das Medikament einschließlich der Patente, der Lizenzen, des Know-hows sowie des Markennamens. Medigene bleibt Eigentümer des pharmazeutischen Wirkstoffs (API) für das Produkt und wird exklusiver Lieferant des API an Fougera. Die Parteien einigten sich auf bestimmte Mindestabnahmeverpflichtungen, um die erfolgreiche Fortführung des US-Geschäfts durch Fougera sicherzustellen. Darüber hinaus wird Fougera Medigene die Kosten im Zusammenhang mit der Lieferung des API erstatten. Medigene behält alle Rechte für Veregen® außerhalb der USA. Veregen® ist eine Salbe zur Behandlung von Genitalwarzen.In den ersten neun Monaten 2017 betrug Medigenes Umsatz von Veregen® insgesamt 1,8 Mio. EUR (9M-2016: 2,2 Mio. EUR), bestehend aus Umsatzbeteiligungen, Produktverkäufen und Meilensteinzahlungen der Vertriebspartner. In den vorangegangenen Jahren wurden durchschnittlich über 50% dieses Umsatzes in den USA erwirtschaftet.Darüber hinaus wurden keine finanziellen Details zur Vereinbarung mit Fougera veröffentlicht.Börsenplätze Medigene-Aktie: