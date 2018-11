Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

10,83 EUR -2,43% (08.11.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

10,85 EUR -2,78% (08.11.2018, 19:12)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (08.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von André Fischer, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":André Fischer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Der SDAX-Titel habe sich zuletzt wieder oberhalb der 10-Euro-Marke stabilisieren können. Aus fundamentaler Sicht bleibe der Biotech-Titel weiterhin spannend, da die drei Immuntherapie-Plattformen von Medigene gleich mehrere Besonderheiten aufweisen würden.So seien sie zusammengenommen in der Lage, nicht nur verschiedene Tumorarten, sondern auch völlig unterschiedliche Krankheitsstadien zu behandeln. Damit sei das Immuntherapie-Programm der Biotech-Firma ungewöhnlich breit einsetzbar. Ansonsten können unterschiedliche Krebsformen auf wirksame Weise angegangen werden.Aktuell befinde sich Medigene auf Roadshow in den USA. So präsentiere sich die Biotech-Firma derzeit auf dem SITC Annual Meeting in Washington. Nur kurz darauf stünden mit der PEGS Europe (in Lissabon, Portugal) und der Jefferies Health Care Conference (in London) zwei weitere wichtige Konferenzen auf der Agenda.Das Potenzial der T-Zell-Rezeptor(TCR)-Bibliothek des SDAX-Unternehmens werde von vielen Marktteilnehmern immer noch unterschätzt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Medigene-Aktie: