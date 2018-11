Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (09.11.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von André Fischer, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":André Fischer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Das SDAX-Unternehmen werde am 13. November 2018 die Neun-Monats-Zahlen vorlegen. In diesem Zusammenhang dürften etwaige Informationen zum Fortschritt der Partnerschaft mit bluebird bio von besonderem Interesse sein. Die US-Biotech-Firma habe erst vor kurzem die Anzahl der Zielantigen/MHC-Kombinationen für die Entdeckung spezifischer TCR-Leitkandidaten von vier auf sechs erweitert.Im Rahmen der zuletzt präsentierten Halbjahreszahlen habe Medigene die bisherige Finanzprognose für 2018 erhöhen können.Da für die nahe Zukunft bedeutende Studienfortschritte zu erwarten sind, bleibt die Medigene-Aktie eine erstklassige Halteposition, so André Fischer von "Der Aktionär".(Analyse vom 09.11.2018)Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:10,83 EUR -2,43% (08.11.2018, 17:35)