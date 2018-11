ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (13.11.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Die Medigene-Aktie habe auf die Quartalszahlen kaum reagiert. Wichtig für den Aktienkurs des Martinsrieder TecDAX-Unternehmens wären Neuigkeiten aus den Forschungsaktivitäten. Angekündigt seien für Anfang 2019 Zwischendaten der Phase1/2-Studie zum DC-Impfstoff zur Behandlung von akuter myeloischer Leukämie (AML). Interessant wären insbesondere Nachrichten aus der Partnerschaft mit bluebird bio und Fortschritte bei den Studien mit der TCR-Therapie MDG1011. Könne Medigene hier in Zukunft mit positiven Neuigkeiten aufwarten, könnte dies der Aktie deutlichen Auftrieb verliehen. Die Medigene-Aktie bleibe langfristig hochinteressant, aber auch hochspekulativ, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.11.2018)