Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

9,67 EUR -2,67% (09.04.2019, 14:28)



Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

9,60 EUR -3,18% (09.04.2019, 14:44)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (09.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immuntherapie-Spezialisten Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Der Biotech-Titel habe in der vergangenen Woche ein klares Lebenszeichen gesendet. Mehr als 27 Prozent sei es zeitweise im Wochenverlauf aufwärts gegangen. Bereits am vergangenen Freitag hätten die Gewinne aber zu bröckeln begonnen. In der laufenden Woche hätten sich die Gewinnmitnahmen fortgesetzt. Dabei sei die Medigene-Aktie auch wieder unter die wichtige Hürde in Form der 200-Tage-Linie zurückgerutscht.Grund für den starken Kursanstieg zuletzt sei die Meldung, dass Medigene einen neuen hochinteressanten Partner an Land habe ziehen können. Nach dem Top-Deal mit Bluebird Bio habe Medigene nun den zweiten Deal mit deutlichem Einnahmepotenzial unter Dach und Fach bringen können. Medigene werde künftig mit Cytovant Sciences zusammenarbeiten, um zelluläre Therapien in Asien zu entwickeln.Die jüngste Nachricht, dass Medigene die verbleibenden Rechte an dem dermatologischen Medikament Veregen sowie die kompletten Lagerbestände des aktiven pharmazeutischen Wirkstoffs (API) an das Pharmaunternehmen Aresus Pharma GmbH ("Aresus") verkaufe, habe sich auf den Aktienkurs jedoch nicht positiv auswirken können. Prof. Dolores Schendel, Vorstandsvorsitzende und CSO von Medigene, kommentiere den Verkauf: "Seit Medigenes Fokussierung auf zelluläre Immuntherapien passt das dermatologische Medikament Veregen nicht mehr in die strategische Ausrichtung unseres Unternehmens." Medigene könne sich dadurch nun vollständig auf die Weiterentwicklung unserer immunonkologischen Zelltherapien fokussieren.DER AKTIONÄR sieht die Aktie von Medigene deswegen weiter als spekulative langfristige Depotbeimischung, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Medigene-Aktie: