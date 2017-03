Über die laufende Generierung von neuen eigenen TCRs hinaus plant Medigene, durch die Rekrutierung neuer Mitarbeiter die TCR-Technologieplattform zu erweitern. Das Unternehmen beabsichtigt, neue automatisierte Arbeitsabläufe und Technologien zu implementieren, um die TCR-Technologieplattform breiter aufzustellen und ihre Einsatzmöglichkeiten zu erweitern. Ein Teil von Medigenes TCR-Team wird im Rahmen der Ende 2016 gemeldeten Partnerschaft mit dem US-Unternehmen bluebird tätig sein. Medigene geht davon aus, im Jahr 2017 gute Fortschritte in dieser Kollaboration zu erzielen. Die im Rahmen der Kooperation entstehenden Kosten für Mitarbeiter und Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen wird bluebird übernehmen. Die weiteren Kapazitäten des vergrößerten TCR-Teams wird Medigene für den Ausbau der eigenen TCR-Programme einsetzen.



- DC-Vakzine (DCs)



Medigene wird die laufende Phase I/II-Studie zur Behandlung der akuten myeloischen Leukämie (AML) weiter wie geplant fortsetzen und erwartet, die Patientenrekrutierung im Laufe des Jahres 2017 erfolgreich abschließen zu können. Die finalen Studiendaten sollen wie geplant im zweiten Halbjahr 2019 vorliegen.



- T-Zell-spezifische Antikörper (TABs)



Die präklinische Entwicklung wird mit dem Ziel "proof of principle" weitergeführt.



Finanzprognose 2017:



Die Finanzprognose 2017 spiegelt Medigenes Ausrichtung und weitere Fokussierung auf das Kerngeschäft der Immuntherapien wider:



- Umsatz: Geplante Gesamterlöse 2017 in Höhe von 8 - 10 Mio. EUR. Diese Prognose enthält keine künftigen Meilensteinzahlungen aus der bestehenden strategischen Partnerschaft mit bluebird oder Umsätze aus potenziellen neuen Transaktionen.



- F&E Kosten: Aufgrund der Fortschritte bei Medigenes klinischen Entwicklungsprogrammen im Bereich der Immuntherapien sowie einem weiteren Personalaufbau rechnet Medigene mit steigenden Forschungs- und Entwicklungskosten von 16 - 18 Mio. EUR.



- Geplanter EBITDA-Verlust in Höhe von 16 - 18 Mio. EUR.



- Medigene geht für 2017 von einem gesamten Finanzmittelverbrauch von 23 - 27 Mio. EUR aus, der unter anderem durch einmalige Sondereffekte für Investitionen in Laborinfrastruktur beeinflusst wird. Auch in dieser Schätzung sind künftige mögliche Mittelzuflüsse durch Meilensteinzahlungen aus der bestehenden strategischen Partnerschaft mit bluebird oder Zuflüsse aus potenziellen neuen Transaktionen nicht enthalten.



- Auf Basis der derzeitigen Planungen ist das Unternehmen bis deutlich über den Prognosezeitraum von zwei Jahren hinaus finanziert.



