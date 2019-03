Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

8,505 EUR -4,06% (27.03.2019, 16:54)



Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

8,52 EUR -5,86% (27.03.2019, 16:53)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de (27.03.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von Analyst Stefan Röhle von Independent Research:Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) von 10,00 Euro auf 9,50 Euro.Die endgültigen Zahlen für 2018 hätten den Eckdaten entsprochen. Aufgrund von Anpassungen in der Rechnungslegung - die operativ nach Meinung des Analysten keine Auswirkungen auf das operative Geschäft hätten - hätten die Gesamterlöse unter den Analystenprognosen gelegen, während die EBITDA- und Nettoverluste wegen niedriger als budgetierter F&E-Aufwendungen geringer als von Röhle erwartet ausgefallen seien.Aus Sicht des Analysten dürfte der Fokus weiterhin auf der Entwicklung der Pipeline liegen. Diese sei seines Erachtens nach wie vor aussichtsreich (siehe erweiterte Partnerschaft mit bluebird bio; Zwischenergebnisse der Phase I/II-Studie mit DC-Vakzine in H1/2019 erwartet), jedoch befinde sich noch kein Projekt (Immuntheraphie) in Phase III. Medigene verfüge nach Meinung des Analysten über genügend Liquidität (zum 31.12.2018: 71,4 Mio. Euro), um die Projektpipeline voranzubringen.Für 2019 erwarte das Unternehmen deutlich höhere F&E-Aufwendungen, weshalb Röhle seine Schätzungen revidiert habe (u.a. EPS 2019e: -1,08 (zuvor: -0,88) Euro; EPS 2020e: -0,94 (zuvor: -0,75) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Medigene-Aktie: