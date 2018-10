Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

11,87 EUR -0,67% (05.10.2018, 16:32)



Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

11,94 EUR -0,42% (05.10.2018, 16:43)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (05.10.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von André Fischer, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":André Fischer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Der Biotech-Titel komme derzeit nicht so richtig vom Fleck. Dabei würden die Projekte von Medigene weiterhin nach Plan laufen. So habe die T-Zell-Rezeptor (TCR)-Allianz mit der US-Biotech-Firma bluebird bio für die Entdeckung spezieller Leitkandidaten von vier auf sechs erhöht werden können. Im Rahmen dieser Vertragserweiterung habe das Unternehmen eine zusätzliche Vorauszahlung von acht Millionen Dollar einstreichen können. Parallel hierzu bestehe ein Anspruch auf Meilensteinzahlungen von bis zu 250 Mio. Dollar pro TCR-Programm zusätzlich zu gestaffelten Umsatzbeteiligungen.In Bezug auf die erste unternehmenseigene TCR-Studie habe der Immuntherapie-Spezialist ebenfalls deutliche Fortschritte erzielen.In naher Zukunft könnte die von Medigene entwickelte Hochdurchsatz-Screening-Plattform (HTS-Technologie) eine Neubewertung des deutschen Vorreiters im Bereich Krebsimmuntherapie einleiten. Diese automatisierte Roboterplattform sei in der Lage, TCRs für die therapeutische Anwendung in TCR-modifizierten T-Zellen zu entdecken und zu entwickeln.Aber auch in finanzieller Hinsicht sei das Unternehmen komfortabel aufgestellt. So seien die liquiden Mittel und Festgelder von Ende 2017 bis Ende Juni 2018 von 51,72 auf 80,84 Mio. Euro geklettert. Bei der letzten Privatplatzierung in Höhe von 32,3 Mio. Euro habe sogar ein neuer kapitalstarker Ankerinvestor gewonnen werden können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Medigene-Aktie: