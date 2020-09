Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

4,08 EUR +0,25% (29.09.2020, 15:04)



Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

4,055 EUR -0,25% (29.09.2020, 15:36)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de (29.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) weiterhin mit dem Rating "halten" ein.COVID-19-bedingte Verzögerungen würden erneut Tribut fordern, fassen die Fachanalysten von EQUI.TS in ihrer neuesten Studie zusammen. Diesmal beim TCR-Führungsprojekt MDG1011; weshalb es - bei Erfolg des 1.Teils der Ph I/ II, also im kommenden Jahr - schnell auslizensiert werden solle. Damit werde das Potenzial begrenzt und rücke die angestrebte "Gewinnschwelle" weiter in die Zukunft, würden die Aktienexperten folgern. Folge sei die Implementierung eines harten Sparkurses, was die Finanzreichweite von "Ende 2021" auf aktuell "Q3/22" ausweiten sollte.Der Cashbestand stünde per 30.06.20 bei EUR 39,9 Mio. Nach dem der H1/20-Umsatz von EUR 3,7 Mio. den EBITDA-Verlust auf EUR -11,3 Mio. (Vj: EUR -8,5 Mio.) ausgeweitet habe.Die erneut angepasste Guidance 2020 sehe nun einen Plan-EBITDA-Verlust von EUR 17 bis EUR 24 Mio. (zuvor: EUR 19 bis EUR 27 Mio.) vor.Der Risikoaufschlag müsse erneut erhöht werden. Ein vorsichtiges Anlageverhalten ist unverändert angeraten - die aktuelle Empfehlung lautet also "halten", so Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH. (Analyse vom 29.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Medigene-Aktie: