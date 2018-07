Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

12,78 EUR +2,98% (05.07.2018, 16:08)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de (05.07.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Noch im Juni habe der Biotech-Titel kräftig nachgegeben und bei 11,12 Euro ein neues Mehrmonatstief erreicht. Zuletzt sei es bei dem Wert aber deutlich nach oben gegangen. Allein am heutigen Donnerstag gewinne der TecDAX-Titel 4,4 Prozent auf 12,93 Euro.Die Medigene-Aktie profitiere dabei von einem Bericht vom Montag dieser Woche von BIO Deutschland, Branchenverband der Biotechnologie-Industrie und deutsche Vertretung der Biotechnologie-Branche in Brüssel beim europäischen Verband EuropaBio. BIO Deutschland habe geschrieben, dass die europäische Arzneimittelbehörde EMA vergangene Woche erstmals eine neue und hochinnovative Art der Krebsbehandlung in Europa positiv beurteilt habe. Durch den positiven Bescheid für zwei sog. CAR-T-Therapien zur Behandlung von Blutkrebs werde nach Zustimmung der Europäischen Kommission der Weg in Europa frei, um schwer erkrankte Krebspatienten mit T-Zelltherapien zu behandeln.Seit Veröffentlichung der Einschätzung habe der TecDAX-Titel kräftig zulegen können. Auch die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie sei wieder zum Greifen nach. Ein Sprung darüber würde die Charttechnik klar verbessern. Auch DER AKTIONÄR sei optimistisch, was die Entwicklung von Medigene angehe. Jedoch befinde sich das Unternehmen noch in einem sehr frühen Stadium. Gelinge aber der Erfolg, seien erheblich höhere Aktienkurse möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:12,74 EUR +2,74% (05.07.2018, 16:04)