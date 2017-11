ISIN Medigene-Aktie:

Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



News auf dem Hause Medigene: Es seien alle vorgesehenen Patienten in die laufende Phase-1/2-Studie mit dendritischen (DC) Zellimpfstoffen bei akuter myeloischer Leukämie (AML) aufgenommen worden. Die Patientenrekrutierung sei damit abgeschlossen. Wie angekündigt, werde hiermit der Abschluss der Studie für 2019 nach einer Behandlungsdauer von zwei Jahren für alle Patienten erwartet.Die Medigene-Aktie habe zuletzt die 10-Euro-Marke erfolgreich verteidigen und wieder Fahrt aufnehmen können. Dabei sei die Rückeroberung der 200-Tage-Linie gelungen, was als klares positives Zeichen gewertet werden könne. Anleger sollten aber weiterhin auf News aus der Bluebird-Partnerschaft warten. Diese könnten weiteren neuen Schwung in den Biotech-Titel bringen.Langfristig bleibt die Medigene-Aktie vielversprechend, Anleger müssen aber Geduld mitbringen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.11.2017)