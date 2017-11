WKN Medigene-Aktie:

Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



09.11.2017

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG unter die Lupe.Das Martinsrieder TecDAX-Unternehmen habe auch im dritten Quartal einen Verlust erzielt. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum habe sich Medigene allerdings verbessern können. Anleger hätten sich wohl etwas mehr erhofft und möglicherweise auch schon konkretere News zur Bluebird-Partnerschaft. Dementsprechend gehe es mit der Medigene-Aktie heute in den Keller. Damit rücke wieder die Unterstützung in Form der 200-Tage-Linie in den Fokus. Diese gelte es nun zu verteidigen. Langfristig bleibe die Medigene-Aktie zwar vielversprechend, Anleger müssten jedoch Geduld mitbringen, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.11.2017)