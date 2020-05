Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Media and Games Invest plc:



Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G), MGI, ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine "buy, integrate, build & improve"-Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in den Märkten "Medien" und "Games" konzentriert. Die Portfoliounternehmen der MGI wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen. Ein wichtiges Kriterium bei der Ergänzung des Portfolios sind potenzielle Synergien zwischen den Beteiligungen.



Zu den wichtigsten Beteiligungen zählt u. a. die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Gaming und Medien, an dem Media and Games Invest 38% der Anteile und 53% der Stimmrechte hält sowie die Applift GmbH, ein führendes Medienunternehmen, spezialisiert auf Mobile Advertising. Media and Games Invest hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften u. a. in der Schweiz und Deutschland und ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet. (07.05.2020/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von der GBC AG:Dario Maugeri und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G).Am 28. April habe die gamigo AG den Geschäftsbericht 2019 veröffentlicht, in dem ein starkes Wachstum bei Umsatz und Rentabilität ausgewiesen worden sei. Haupttreiber sei das Spielsegment (d.h. Konsolen-, Online- und Handyspiele) gewesen, das um 45,4% von 29,67 Mio. Euro auf 43,13 Mio. Euro angestiegen sei. Das Wachstum wäre sogar noch höher ausgefallen, hätte man verschobene Einnahmen für Spiele in Höhe von 7,07 Mio. Euro berücksichtigt. Das Geschäft mit Plattformdiensten habe sich mit einem Anstieg um 0,17 Mio. Euro auf 15,79 Mio. Euro stabil entwickelt, was insgesamt zu einem 30%igen Anstieg der Gesamtumsätze auf 58,92 Mio. Euro (45,29 Mio. Euro) geführt habe.Infolge des Umsatzwachstums und von Synergieeffekten habe sich das EBITDA der gamigo AG überproportional um 47,8% auf 16,33 Mio. Euro verbessert (2018: 11,05 Mio. Euro). Im Einzelnen habe das Unternehmen über einen Anstieg der eigenkauften Dienstleistungen auf 26,69 Mio. Euro (2018 17,64 Mio. Euro) berichtet, hauptsächlich aufgrund von Lizenzgebühren und Technologiekosten. Dieser Wert beinhalte auch Werbe- und Medienkosten, die zuvor in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten gewesen seien.Der Personalaufwand sei parallel dazu um 6,84 Mio. Euro auf 21,57 Mio. Euro gewesen, hauptsächlich aufgrund neuer Mitarbeiter aus der Übernahme des US-Unternehmens Trion. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hätten sich auf 10,07 Mio. Euro gegenüber 8,46 Mio. Euro im Vorjahr belaufen. Nach Berücksichtigung der anleihebedingten Finanzaufwendungen in Höhe von 5,11 Mio. Euro sowie eines aus latenten Steuern resultierenden Steuerertrages in Höhe von 0,82 Mio. Euro sei der Jahresüberschuss um 21,8% von 1,62 Mio. Euro auf 1,97 Mio. Euro angestiegen.Infolge der in 2019 getätigten Unternehmensakquisitionen seien die immateriellen Vermögenswerte auf 76,17 Mio. Euro (2018: 67,59 Mio. Euro) geklettert, was 61,1% der Bilanzsumme ausmache. Dieser Wert hänge hauptsächlich mit erworbenen Vermögenswerten oder mit intern generierten immateriellen Vermögenswerten für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zusammen.Im Rahmen der letzten Research Studie hätten die Analysten am 9. März 2020 bereits die vorläufigen Ergebnisse der gamigo AG kommentiert. Da mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes keine wesentlichen Veränderungen vorlägen, würden sie ihre in der letzten Studie bestätigen Schätzungen unverändert lassen. Eine Aktualisierung ihrer Schätzungen der Media and Games sowie eine Bewertungsaktualisierung würden sie erst auf Basis des Geschäftsberichtes der Media and Games vornehmen. Dieser solle voraussichtlich im Juni 2020 vorliegen.Die aktuellen Ereignisse im Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise und die daraus resultierende Verlangsamung der Wirtschaft würden beispielsweise eine Herausforderung für die Nachfrage nach Luxusgütern, wie virtuelle Gegenstände, darstellen. Dies werde hauptsächlich am Trend des Verbrauchervertrauensindexes gemessen. Obwohl sich das Szenario auf das Wachstum im Bereich der digitalen Medien (B2B) auswirken könnte, könnte das Spielgeschäft, das normalerweise ein nicht zyklisches Geschäft sei, durch die höhere Freizeit der Menschen positiv beeinflusst werden.Unter der Annahme verbesserter Beiträge der erworbenen Vermögenswerte, neuer Spieleinführungen sowie der Übernahmen der Vermögenswerte von Verve Wireless Inc. im Januar 2020, behalten Dario Maugeri und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, ihr Kursziel in Höhe von 2,10 Euro je Aktie und damit ihr "kaufen"-Rating für die Media and Games Invest-Aktie unverändert bei. (Analyse vom 07.05.2020)