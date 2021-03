Börsenplätze Media and Games Invest-Aktie:



ISIN Media and Games Invest-Aktie:

MT0000580101



WKN Media and Games Invest-Aktie:

A1JGT0



Ticker-Symbol Media and Games Invest-Aktie:

M8G



Kurzprofil Media and Games Invest plc:



Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G), MGI, ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine "buy, integrate, build & improve"-Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in den Märkten "Medien" und "Games" konzentriert. Die Portfoliounternehmen der MGI wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen. Ein wichtiges Kriterium bei der Ergänzung des Portfolios sind potenzielle Synergien zwischen den Beteiligungen.



Zu den wichtigsten Beteiligungen zählt u. a. die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Gaming und Medien, an dem Media and Games Invest 38% der Anteile und 53% der Stimmrechte hält sowie die Applift GmbH, ein führendes Medienunternehmen, spezialisiert auf Mobile Advertising. Media and Games Invest hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften u. a. in der Schweiz und Deutschland und ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet. (11.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G).Am 25.02.2021 habe die Media and Games Invest plc (MGI) ihre vorläufigen Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 bekannt gegeben. Hiernach habe der MGI-Konzern auch im vergangenen Geschäftsjahr mit einem Umsatzanstieg von 67,1% auf 140,22 Mio. EUR (VJ: 83,89 Mio. EUR) seinen eingeschlagenen dynamischen Wachstumskurs weiter fortsetzen können. Zum hohen Wachstumstempo habe vor allem ein wachstumsstarkes viertes Quartal beigetragen (Umsatz Q4 2019: 28,17 Mio. EUR vs. Umsatz Q4 2020: 48,69 Mio. EUR), welches in Punkto Volumen das umsatz- und ertragsstärkste der bisherigen Unternehmensgeschichte gewesen sei.Auf EBITDA-Basis sei im vergangenen Geschäftsjahr ein Anstieg von rund 71,0% auf 26,55 Mio. EUR (VJ: 15,54 Mio. EUR) erzielt worden. Das um Einmaleffekte (z.B. Sonder- und Restrukturierungskosten aus M&A-Transaktionen) korrigierte EBITDA habe im Vergleich zum Vorjahr um 60,8% auf 29,10 Mio. EUR (VJ: 18,10 Mio. EUR) ebenso deutlich zugelegt. Die bereinigte EBITDA-Marge habe hiernach 21,0% betragen. Damit habe das hohe Margenniveau des Vorjahres (VJ: 22,0%) nahezu bestätigt werden können.Die von MGI publizierten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 würden deutlich über den bisherigen Analystenprognosen und auch über der Guidance des Managements liegen. Folglich hätten die Analysten ihre bisherigen Schätzungen für diese Geschäftsperiode in Bezug auf die Umsatzerlöse auf 140,22 Mio. EUR (bisher: 133,25 Mio. EUR) und das EBITDA auf 26,55 Mio. EUR (bisher: 25,02 Mio. EUR) moderat angehoben.In Anbetracht der sehr guten Unternehmensperformance und der gut gefüllten organischen Wachstumspipeline und der zuletzt durchgeführten vielversprechenden Übernahme (KingsIsle) innerhalb der Gaming-Sparte, würden die Analysten ihre bisherigen Schätzungen bestätigen. Für das laufende Geschäftsjahr 2021 würden sie Umsatzerlöse von 173,55 Mio. EUR und ein EBITDA von 47,42 Mio. EUR erwarten. Für das Folgejahr 2022 würden die Analysten weiterhin von Umsatzerlösen von 199,88 Mio. EUR und einem EBITDA von 55,92 Mio. EUR ausgehen.Insgesamt sähen die Analysten den MGI-Konzern weiterhin gut aufgestellt, um in beiden wachstumsstarken Geschäftsfeldern durch die gute Marktpositionierung der beiden Sparten auch weiterhin dynamisch zu wachsen und erhebliche Synergieeffekte zwischen beiden sich ergänzenden Geschäftsbereichen zu nutzen. Die vorgenommenen Optimierungsmaßnahmen innerhalb des Mediengeschäfts sollten diesen Geschäftsbereich wesentlich gestärkt und effizienter aufgestellt haben und hierdurch ein zukünftig deutlich profitableres Wachstum ermöglichen. Daneben biete der hohe Barbestand (liquide Mittel Ende 2020: 46,30 Mio. EUR) dem Unternehmen weiterhin die Möglichkeit durch gezielte Zukäufe den Konzern zusätzlich zu stärken und hierdurch das Wachstumstempo nochmals zu erhöhen.In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, somit weiterhin das Rating "kaufen" und sehen ein signifikantes Kurspotenzial. (Analyse vom 11.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link