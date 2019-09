Börsenplätze McDonald's-Aktie:



XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

191,92 EUR -0,67% (13.09.2019, 15:46)



Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

191,48 EUR -0,15% (13.09.2019, 16:15)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

211,73 USD -0,20% (13.09.2019, 16:04)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (13.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Schnellrestaurantkette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Der Filmemacher Morgan Spurlock (49) habe vor 15 Jahren mit "Super size me" für Schlagzeilen mit einem furiosen Experiment gesorgt: Spurlock habe vier Wochen lang nur McDonald's-Produkten gegessen. Das Ergebnis: Er habe zehn Kilo zugenommen und gesundheitliche Probleme bekommen.Nach zwölf Jahren Abstinenz kehre Spurlock in "Super size me 2" an den Ort zurück, der ihn berühmt gemacht habe: eine McDonald's-Filiale. Doch er traue seinen Augen nicht. Aus der rot-gelben Fast-Food-Bude mit Neonröhren an der Decke und unbequemen Sitzbänken sei ein modernes, gemütliches Restaurant geworden.Spurlock gebe zu: "Hier hat sich vieles verändert." Dann beiße er in einen McChicken: "Aber das hier schmeckt immer noch genauso schlecht."Dann fasse er einen Entschluss: "Ich gründe mein eigenes Fast-Food-Restaurant mit gesundem Essen."Die McDonald's-Aktie bleibt ein Investment wert, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link