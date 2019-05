Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von McDonald’s gebe es derzeit für 199,99 Dollar. Ein neues Rekordhoch sei nur eine Frage der Zeit. Dem Dino unter den Burger-Bratern sei mit dem Big Vegan TS ein echter Quantensprung gelungen. Die Tierrechtsorganisation Peta lobe McDonald’s für den Schritt. "Der Aktionär" sei ebenfalls begeistert.Alle würden von Beyond Meat reden, dabei gebe es noch einen weiteren Top-Gewinner der Veggie-Welle. Ausgerechnet McDonald’s, früher das Feindbild aller Tierfreunde, werde immer mehr zum Musterkonzern in Sachen Artenschutz, Umweltbewusstsein und bewusstem Genuss.Für McDonald‘s sei der vor Kurzem ins Programm genommene Big Vegan TS nicht bloß ein Veggie-Burger, sondern ein weiterer Meilenstein auf dem Weg in die Zukunft. Durch Schritte wie diese pimpe Mäckes ordentlich sein Image auf. Und erhöhe Umsatz und Gewinn. Vegetarisches Essen sei ein Megatrend. In den USA würden derzeit knapp 20 Millionen Menschen komplett auf Fleisch und Fisch verzichten, in Deutschland seien es acht Millionen.Die Marktforscher von Statista würden schätzen, dass die Hersteller 2023 mit Fleischersatzprodukten 6,4 Milliarden Dollar einnehmen würden. 2018 seien es nur 4,6 Milliarden gewesen. Würden Produkte wie der Big Vegan TS ein Renner, sei das eine ziemlich konservative Prognose.Innovative Produkte, besseres Image, moderne, gemütliche Filialen: Big M habe in seiner Firmengeschichte noch nie besser da gestanden als heute. Hinzu komme, dass der Konzern zunehmend auf KI und Automatisierung setze, was die Margen deutlich anheben werde.Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", sieht das Kursziel bei 220,00 Euro, Stopp bei 140,00 Euro. (Analyse vom 17.05.2019)