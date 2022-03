Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Mit dem eskalierenden Krieg in der Ukraine und den Sanktionen des Westens werde die Frage nach dem Russland-Exposure von Unternehmen wichtiger. Wie aus einer Mitteilung der Investmentbank Bank of America Securities hervorgehe, sei dieses bei McDonald’s höher als bei anderen Fast-Food-Ketten. Die Aktie gebe am Montag nach.In einer Mitteilung an Kunden schreibe Sara Senatore, Analystin bei Bank of America Securities, dass McDonald’s aktuell über 900 Standorte in Russland und der Ukraine habe. Diese würden zwei Prozent zum Konzernumsatz sowie neun Prozent der Einnahmen und drei Prozent des Betriebsergebnisses beitragen.Im Gegensatz zu anderen Fast-Food-Ketten, die vorwiegend mit Franchise-Nehmern operieren würden, gehöre den Amerikanern der Großteil der Restaurants selbst. Seit der Annexion der Krim 2014 habe McDonald’s den Anteil jedoch von 100 auf 84 Prozent reduziert. Als Reaktion auf die Sanktionen seinerzeit habe der Konzern unter anderem seine Moskauer Restaurants vorübergehend schließen müssen. Angeblich aufgrund von sanitären Verstößen.Die größte Gefahr für McDonald’s sehe Senatore darin, dass der Krieg auf weitere europäische Staaten übergreifen könnte. Das Chicagoer Unternehmen erwirtschafte laut der Analystin fast ein Viertel des Umsatzes und etwa ein Drittel des Betriebsgewinns in Europa.Solange der Krieg nicht von der Ukraine auf andere europäische Länder übergreife, sollte das vergleichsweise hohe Russland- und Ukraine-Exposure der langfristigen Erfolgsstory von McDonalds nicht schaden.Anleger, die der "Aktionär"-Empfehlung im April 2020 gefolgt sind, liegen 27 Prozent vorne und lassen ihre Gewinne laufen, so Benjamin Heimlich. (Ausgabe vom 07.03.2022)