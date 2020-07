Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

167,14 EUR -0,21% (29.07.2020, 12:46)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

196,24 USD -2,49% (28.07.2020)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (29.07.2020/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD).Die Zahlen für das zweite Quartal 2020 hätten beim Umsatz (-30% y/y auf 3,76 Mrd. USD) die Analysten-Erwartungen sowie den Marktkonsens übertroffen. Auf vergleichbarer Basis sei der Umsatz um 23,9% y/y gesunken. Ergebnisseitig (u.a. berichtetes EPS: 0,65 (Vj.: 1,97) USD) seien dagegen die Analysten-Prognose (0,68 USD) sowie der Marktkonsens (0,74 USD) verfehlt worden. Auf einen Ausblick für 2020 habe McDonald's erwartungsgemäß verzichtet, nachdem Anfang April der bisherige Ausblick für 2020 sowie die langfristigen Ziele zurückgenommen worden seien. Das Unternehmen plane für 2020 aber Investitionen von rund 1,6 Mrd. USD und die Erhöhung der Zahl der Restaurants um über 350 Stück. Darüber hinaus habe CEO Kempczinski die Erholung des Geschäfts insgesamt als graduell und ungleichmäßig bezeichnet.Der Analyst behalte seine EPS-Prognosen (2020e: 5,36 USD; 2021e: 7,36 USD) bei. Die Beschleunigung bei der Zahl der Neuinfektionen vor allem in den USA, aber auch in Teilen Europas könnte die weitere Erholung des operativen Geschäfts zunächst signifikant verzögern. Auf Basis des Discounted-Cashflow-Modells (niedrigeres Beta; aktualisierter Bewertungszeitraum) habe er ein neues Kursziel von 200,00 (alt: 190,00) USD für die McDonald's-Aktie ermittelt. Zusammen mit seiner Dividendenerwartung (5,03 USD je Aktie) ergebe sich ein positiver Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10%.Daher bewertet Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, die McDonald's-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 29.07.2020)