Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (19.11.2018/ac/a/n)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Oliver Götz von der " BÖRSE am Sonntag " nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Burgerkette McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.McDonald‘s verkaufe in über 100 Ländern Pommes, Burger und Co, komme nach eigenen Angaben allein an einem Tag auf rund 69 Mio. Kunden in knapp 37.000 Restaurants. Damit verfüge die Fast-Food-Kette über eine starke Marktposition.Burger würden sich nicht digitalisieren lassen, würden durch Handelsstreitigkeiten wohl kaum teurer und die Nachfrage nach ihnen werde durch politische Unsicherheiten oder einen wirtschaftlichen Abschwung kaum beeinflusst. Essen müsse der Mensch schließlich, ein teures Auto fahren - nicht. So habe McDonald‘s an der Börse bereits zur Zeit der Finanzkrise 2008 kaum negative Auswirkungen zu spüren bekommen. Seit 2003 befinde sich die Aktie des Konzerns in einem langfristigen Aufwärtstrend, sei in ihrem Wert von etwas mehr als zwölf auf inzwischen 183,85 USD gestiegen.Für das Papier sei es vor allem in den letzten Wochen blendend gelaufen. In der Zeit vom ersten Oktober bis heute sei der Kurs um 11,4%, von 165 auf die bereits erwähnten 183,85 USD gestiegen. Zwischenzeitlich sei er sogar auf ein klares neues Rekordhoch von 187 USD geklettert. Die Angst vor einem wirtschaftlichen Abschwung und die Schwankungen der Tech-Papiere würden Anleger auch in Aktien von McDonald‘s treiben.Neben der starken und relativ krisenresistenten Marktposition dürfte auch bei der Fast-Food-Kette eine starke Dividende Grund dafür sein. McDonald‘s hebe sie 2018 zum 42. Mal in Folge an, zahle so 4,64 USD je Aktie. In Sachen KGV komme McDonald‘s auf einen Wert von zirka 23.An der Börse profitiere derzeit McDonald‘s aber wohl hauptsächlich von der relativen Sicherheit, die der Konzern ausstrahle. Aufgrund der stark gestiegenen Kurse könnte sich nun das Abwarten eines Rücksetzers lohnen. Dann aber biete der Weltkonzern nicht nur überaus solide Fundamentaldaten sondern auch wieder bessere Wachstumsaussichten als noch vor wenigen Jahren. Dank einer phänomenalen Marktposition sehe es sehr danach aus, als würde weltweit noch sehr lange McDonald‘s-Fast Food gegessen. (Analyse vom 16.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze McDonald's-Aktie: