NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

USD 140,84 (26.04.2017)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (27.04.2017/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD).Die Q1-Zahlen hätten sowohl beim Umsatz (5,68 (Vj.: 5,90) Mrd. USD) als auch beim operativen Ergebnis (2,03 (Vj.: 1,78) über den Erwartungen gelegen. Auf vergleichbarer Basis (Ifl.) sei der Umsatz um 4,0% y/y gestiegen und damit deutlich besser als prognostiziert ausgefallen. Trotz einer starken Vorjahresbasis (Einführung des All Day Breakfast) habe das Unternehmen von Neuerungen bei den Menüs sowie Rabatt-Aktionen profitieren können. Die Kundenfrequenz habe sich dagegen weiterhin schwach gezeigt (dabei rückläufig auf dem Heimatmarkt). Für 2017 habe McDonald's seinen wenig konkreten Ausblick bestätigt. Das Wertpapier habe in den letzten Monaten einen deutlichen Kursanstieg verzeichnet und am 25. April ein neues Allzeithoch erreicht. Die nach wie vor zu erwartenden operativen Verbesserungen seien im Aktienkurs schon eingepreist. In Verbindung mit dem gegenwärtigen Bewertungsniveau sei die Aktie anfällig für Kursrücksetzer.Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bewertet die McDonald's-Aktie unverändert mit dem Rating "verkaufen". Das Kursziel werde bei 113,00 USD belassen. (Analyse vom 27.04.2017)Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:129,10 EUR -0,23% (27.04.2017, 12:16)