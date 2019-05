Tradegate-Aktienkurs Match Group-Aktie:

61,07 EUR -0,05% (09.05.2019, 13:57)



Nasdaq-Aktienkurs Match Group-Aktie:

67,88 USD (08.05.2019)



ISIN Match Group-Aktie:

US57665R1068



WKN Match Group-Aktie:

A1424N



Ticker-Symbol Match Group-Aktie:

4MG



Nasdaq Ticker-Symbol Match Group-Aktie:

MTCH



Kurzprofil Match Group Inc.:



Match Group (ISIN: US57665R1068, WKN: A1424N, Ticker-Symbol: 4MG, Nasdaq-Symbol: MTCH) ist ein amerikanisches Internetunternehmen, das mehrere Online-Dating-Websites besitzt und betreibt, darunter OkCupid, PlentyOfFish, Tinder, Friendscout24 und Match.com. Match Group hat den Hauptsitz in Dallas, Texas. (09.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Match Group-Aktienanalyse der "Der Aktionär":Florian Söllner, leitender Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Match Group Inc. (ISIN: US57665R1068, WKN: A1424N, Ticker-Symbol: 4MG, Nasdaq-Symbol: MTCH) unter die Lupe.Hier hätten Analysten und auch Charttechniker Schmetterlinge im Bauch: Der Tinder-Aktie Match Group sei nach extrem guten Q1-Zahlen ein starkes Kaufsignal gelungen. Es zeige sich deutlich wie nie: Die Dating-App Tinder boome - und das dank Mund-zu-Mund-Propanda und ohne teuere Werbung. So seien in Q1 der Umsatz um 14 Prozent und das bereinigte EBITDA um 13 Prozent gestiegen. Die eigentliche Sensation seien jedoch die Nutzerzahlen bei Tinder. Mittlerweile hätten sich 4,7 Millionen ein Abo geholt - das seien gegenüber dem Vorquartal noch einmal 384.000 mehr.Einer Fortsetzung der Wachstumsstory stehe nichts im Weg - zumal Tinder alle Möglichkeiten habe, durch neue Services und dank der hohen Kundenzufriedenheit die Preise weiter anzuheben und den Umsatz pro Kunden zu erhöhen. Die Aktie befinde sich seit 2016 (plus 350 Prozent) auf der Empfehlungsliste des Hot Stock Report und sei Top-Tipp im "Aktionär" gewesen.Im Februar hat "Der Aktionär" hingewiesen: Keine Firma ist so effizient was die Neukundengewinnung angeht, so Florian Söllner. (Analyse vom 09.05.2019)Börsenplätze Match Group-Aktie: