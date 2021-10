Nasdaq-Aktienkurs Match Group-Aktie:

169,32 USD -3,54% (22.10.2021, 22:00)



ISIN Match Group-Aktie:

US57667L1070



WKN Match Group-Aktie:

A2P75D



Ticker-Symbol Match Group-Aktie:

4MGN



Nasdaq Ticker-Symbol Match Group-Aktie:

MTCH



Kurzprofil Match Group Inc.:



Match Group (ISIN: US57667L1070, WKN: A2P75D, Ticker-Symbol: 4MGN, NASDAQ Ticker-Symbol: MTCH) ist ein amerikanisches Internetunternehmen, das mehrere Online-Dating-Websites besitzt und betreibt, darunter OkCupid, PlentyOfFish, Tinder, Friendscout24 und Match.com. Match Group hat den Hauptsitz in Dallas, Texas. (25.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Match Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Match Group Inc. (ISIN: US57667L1070, WKN: A2P75D, Ticker-Symbol: 4MGN, NASDAQ Ticker-Symbol: MTCH) unter die Lupe.Das US-Unternehmen sei sehr gut positioniert und innovativ. Zudem seien die Geschäftsperspektiven ganz gut. Hier könnte die Match Group in den kommenden Jahren positiv überraschen. Und vielleicht könnte sich der Tinder-Betreiber auch schon bald über höhere Margen freuen. Die Match Group-Aktie sei kein Schnäppchen mehr, aber auch charttechnisch interessant. Der Titel habe zuletzt ein Kaufsignal generiert. Die Match Group-Aktie sei eine spannende Depotbeimischung aus dem Internet-Bereich, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.10.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Match Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Match Group-Aktie:145,76 EUR +0,19% (25.10.2021, 14:06)