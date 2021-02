Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Match Group Inc.:



Match Group (ISIN: US57667L1070, WKN: A2P75D, Ticker-Symbol: 4MGN, NASDAQ Ticker-Symbol: MTCH) ist ein amerikanisches Internetunternehmen, das mehrere Online-Dating-Websites besitzt und betreibt, darunter OkCupid, PlentyOfFish, Tinder, Friendscout24 und Match.com. Match Group hat den Hauptsitz in Dallas, Texas. (03.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Match Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Match Group Inc. (ISIN: US57667L1070, WKN: A2P75D, Ticker-Symbol: 4MGN, NASDAQ Ticker-Symbol: MTCH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Match Group habe Jahreszahlen vorgelegt. Der amerikanische Betreiber von diversen Partnerbörsen sei auch 2020 kontinuierlich gewachsen, ein Boom aufgrund der Corona-Pandemie sei allerdings ausgeblieben. Trotz Wachstumsprognose für 2021 in zweistelligen Bereich gebe die Aktie der Tinder-Mutter an der NASDAQ nach.Rund 2,4 Milliarden Dollar Umsatz habe die Match Group im vergangenen Jahr und damit 17 Prozent mehr als 2019 gemacht. Der Löwenanteil sei auch 2020 wieder von Tinder gekommen. Die App habe etwa 1,4 Milliarden Dollar zum Konzernumsatz beigesteuert.Etwas stärker als das Gesamtjahr sei das vierte Quartal gewesen. Zwischen Oktober und Dezember sei der Umsatz gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 um 19 Prozent auf rund 651 Millionen Dollar gestiegen.Die Erwartung, dass aufgrund der Corona-Pandemie mehr Menschen auf digitale Flirt-Angebote ausweichen würden, habe sich nicht bewahrheitet. Im Gegenteil: Insbesondere dort, wo hohe Infektionszahlen und angeordnete Lockdowns aufgetreten seien, sei nach Unternehmensangaben die Zahl der Erstanmeldungen auf den Match Group-Partnerbörsen gesunken.Die Prognose, im kommenden Jahr wieder zwischen 14 und 18 Prozent mehr Umsatz zu erreichen und beim bereinigten EBITDA die Schwelle von einer Milliarde Dollar zu überspringen, sei nicht ausreichend gewesen.Die weltweiten Fortschritte bei den Corona-Impfungen würden flächendeckende Kontakteinschränkungen in den nächsten Monaten unwahrscheinlicher machen. Wer sich wieder im realen Leben daten könne, sei auch eher bereit, die ersten Schritte digital zu tun."Der Aktionär" hält daher an seiner Empfehlung fest. Anleger, die ihr Anfang April gefolgt sind, liegen aktuell knapp 113 Prozent im Plus, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 03.02.2021)