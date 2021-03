Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Matador Partners Group-Aktie:



ISIN Matador Partners Group-Aktie:

CH0042797206



WKN Matador Partners Group-Aktie:

A0Q3W8



Ticker-Symbol Matador Partners Group-Aktie:

SQL



Kurzprofil Matador Partners Group AG:



Matador Partners Group AG (ISIN: CH0042797206, WKN: A0Q3W8, Ticker-Symbol: SQL) ist ein in der Schweiz ansässiges Beratungsunternehmen für alternative Investments, das in den Bereichen Private Equity, Venture Capital, Mezzanine, Hedgefonds und Immobilien tätig ist. Das Unternehmen bietet kundenindividuelle Finanzberatungsdienstleistungen wie Investmentportfoliomanagement für institutionelle Investoren, Beteiligungsangebote für Fondsmanager, Mergers & Acquisitionsaktivitäten für Unternehmen sowie Investor Relations und Research-Dienstleistungen. Zu den Hauptkunden der Gesellschaft gehören Banken, Holdinggesellschaften, Family Offices, Finanzdienstleister, Investmentfonds und Versicherungsgesellschaften. Die Matador Partners Group AG hat ihren Sitz in Sarnen (Kanton Obwalden). (23.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Matador Partners Group-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Analyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Beratungsunternehmens Matador Partners Group AG (ISIN: CH0042797206, WKN: A0Q3W8, Ticker-Symbol: SQL) von "speculative buy" auf "buy" herauf.Das Pandemiejahr 2020 sei für den Private-Equity-Secondarymarkt ein neuer Stresstest gewesen, den dieser, wie schon die Finanzkrise 2008/09, mit positiven Renditen erfolgreich absolviert habe.Auch das Portfolio der Matador Partners Group habe die Bewährungsprobe bestanden, so dass die Gesellschaft, bereinigt um Währungseffekte, einen Nettoerfolg aus Fondsengagements in Höhe von 2,8 Mio. CHF erzielt habe. Nach den Berechnungen des Analysten entspreche das ungefähr einer kalkulatorischen Rendite von 14 Prozent. Damit sei sogar im Corona-Jahr die von Steffen unterstellte durchschnittliche Rendite von 12 Prozent übertroffen worden.Daher stuft Holger Steffen, Analyst von SMC Research, die Matador Partners Group-Aktie von "speculative buy" auf "buy" hoch. (Analyse vom 23.03.2021)