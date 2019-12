Xetra-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

ISIN Masterflex-Aktie:

DE0005492938



WKN Masterflex-Aktie:

549293



Ticker-Symbol Masterflex-Aktie:

MZX



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (03.12.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX).Nur wenige Wochen nach dem Neunmonatsbericht, in dem Masterflex noch von einem soliden Umsatzwachstum berichtet und die Prognose für das laufende Jahr bestätigt habe, habe das Unternehmen nun dem deutlich stärker gewordenen konjunkturellen Gegenwind Tribut zollen und die Wachstums- und Margenziele für dieses Jahr revidieren müssen. Als Begründung berichte Masterflex von einer deutlich schwächeren Auftrags- und Umsatzentwicklung, die Anfang Oktober in überraschender Stärke eingesetzt habe. Kundenseitig verorte Masterflex diese Entwicklung vor allem in der deutschen und europäischen Automotive- und Maschinenbaubranche.Für das Gesamtjahr rechne Masterflex deswegen nur noch mit einem Umsatzwachstum um 2 bis 3 Prozent (bisher 3 bis 6 Prozent), woraus sich für das vierte Quartal ein Umsatzrückgang um 3,5 bis 9 Prozent ergebe. Durch den hohen Fixkostenanteil werde diese Umsatzschwäche deutlich überproportional auf das Ergebnis durchschlagen. Die EBIT-Marge solle nun statt bei 8 Prozent zwischen 5 und 6 Prozent liegen, womit für die letzten drei Monate ein klar negatives EBIT erwartet werde.In Reaktion darauf habe das Management weitere Kostensenkungsmaßnahmen beschlossen, mit denen die EBIT-Effekte des Anfang September vorgestellten B2DD-Programms auf über 5 Mio. Euro mehr als verdoppelt werden sollten, davon knapp 3 Mio. Euro durch Personalabbau. Nach Vorstandsangaben im Rahmen des Eigenkapitalforums seien die B2DD-Maßnahmen bereits weitgehend umgesetzt, auch bezüglich der raschen Realisierung der zusätzlichen Einsparziele zeige sich Masterflex auf Nachfrage zuversichtlich. Dies gelte auch für die Erreichung der Mittelfristziele, die das Unternehmen bestätige, aber etwas in die Zukunft verschoben habe. Auch Jakubowski habe seine Schätzungen reduziert, sehe für die Aktie aber dennoch ein deutliches Kurspotenzial bis 7,00 Euro (vorheriges Kursziel: 8,90 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Masterflex-Aktie: