Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (12.08.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX).Masterflex habe für das erste Halbjahr gute Zahlen vorgelegt. Dank der wirtschaftlichen Erholung in wichtigen Absatzbranchen habe der Spezialist für Hochleistungsschläuche seine Erlöse um 4 Prozent auf fast 39 Mio. Euro gesteigert und auf dieser Basis deutlich überproportionale Gewinnzuwächse erzielt. Das EBIT sei um 64 Prozent und der Jahresüberschuss um 89 Prozent verbessert worden. Mit einer EBIT-Marge von 9,5 Prozent sei in den ersten sechs Monaten des Jahres das Ziel einer zweistelligen Marge, die Masterflex ab 2022 dauerhaft erreichen wolle, fast schon erreicht worden.Auch wenn die zweite Jahreshälfte bei Masterflex erfahrungsgemäß etwas schwächer ausfalle, sei das Unternehmen mit dem bisher Erreichten auf einem guten Weg, um die eigene Prognose für dieses Jahr zu erfüllen. Diese sehe ein Umsatzwachstum um 2 bis 5 Prozent sowie eine hierzu überproportionale EBIT-Steigerung vor.Jakubowski habe schon bisher mit einem Wachstum am oberen Ende dieser Spanne kalkuliert und halte diese Erwartung nach den Halbjahreszahlen weiter für gerechtfertigt. Auch seine übrigen Schätzungen habe der Analyst unverändert gelassen und sehe auf dieser Grundlage weiterhin ein hohes Kurspotenzial für die Masterflex-Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Masterflex-Aktie: