XETRA-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

213,79 EUR -0,29% (03.04.2019, 09:04)



NYSE-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

239,26 USD +0,09% (02.04.2019, 22:01)



ISIN MasterCard-Aktie:

US57636Q1040



WKN MasterCard-Aktie:

A0F602



Ticker-Symbol MasterCard-Aktie Deutschland:

M4I



NYSE Ticker-Symbol MasterCard-Aktie:

MA



Kurzprofil MasterCard Inc.



Die MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ist einer der beiden führenden Kreditkartenanbieter der Welt. Die MasterCard Inc. vergibt weltweit Lizenzen an Banken zur Ausgabe von Kreditkarten sowie für die Anwerbung von Vertragskunden. Weltweit werden die MasterCard- Kreditkarten von über 35 Mio. Vertragsunternehmens akzeptiert.



Zum Produktporfolio der MasterCard Inc. gehört neben der Kreditkarte MasterCard die Debitkarte Maestro sowie die Bargeldbezugskarte Cirrus.



Unternehmenssitz der MasterCard Inc. ist Purchase, USA.

CEO: Ajaypal Singh Bagnga

Chairman: Richard N. Haythornhwaite (03.04.2019/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - MasterCard-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Das digitale Bezahlen ist auf dem Vormarsch und Echtzeitzahlungen sollten in den nächsten Jahren zum Standard werden, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie des US-Kreditkartenkonzerns MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA).Während MasterCard den bargeldlosen Zahlungsverkehr seit Jahren ermögliche, entwickle sich mit Adyen ein vielversprechender europäischer Player der noch einen Schritt weiter gehe.Das besonders komfortable mobile Bezahlen sei nicht erst seit der Vorstellung von Apples Kreditkarte auf der letzten Keynote ein großes Thema, auch Google Pay oder die chinesischen Äquivalente Alipay und WeChat Pay würden immer mehr genutzt. In Deutschland habe sich bisher kein mobiles Bezahlverfahren durchsetzen können, aber große Zahlungsdienstleister würden die traditionellen Zahlungswege mit denen der nächsten Generation verknüpfen. In den letzten Wochen habe sich die Berichterstattung vor allem auf Wirecard fokussiert, nach gründlichen Untersuchungen hätten sich die Anschuldigungen gegenüber dem Management als weniger gravierend erwiesen. Dennoch habe sich der Kurs bisher nicht wirklich erholen können.Ein etablierter Akteur in dem Markt für bargeldlosen Zahlungsverkehr sei die US-amerikanische Kreditkartenorganisation MasterCard. Als intermediär zwischen Kreditinstituten, Betrieben, Händlern, Kreditkarteninhabern und der öffentlichen Hand biete das Unternehmen verschiedenste Zahlungsdienste zum Beispiel in den Bereichen Kredit, Kontobelastung oder Prepaid, an. Dabei sei die Gesellschaft Franchisegeber, Vermittler und Berater zugleich. In den vergangenen Monaten sei dieses Unternehmen besonders durch seine Partnerschaften aufgefallen. So werde MasterCard beispielsweise Mitherausgeber der eingangs erwähnten Apple Kreditkarte sein.Weitere Chancen biete eine etwaige Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China, eine Marktöffnung würde unter anderem MasterCard und Visa, welche zuletzt stark unter den Sanktionen und ausstehenden Genehmigungen gelitten hätten, zugute kommen. Der Kurs der MasterCard-Aktie sei dieses Jahr bereits von USD 189,4 auf USD 239 gestiegen. Überzeugend sei auch das Umsatzwachstum von 19,63% im Jahr 2018 verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, wodurch sich das robuste Geschäftsmodell auch in turbulenteren Marktlagen bewiesen habe. Der weitere Verlauf bleibe dennoch abzuwarten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MasterCard-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MasterCard-Aktie:213,60 EUR 0,00% (03.04.2019, 09:35)